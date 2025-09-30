ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Драстична промяна в курса на еврото спрямо долара
Според UoB "само пробив от 1.1760 би показал, че рискът от спад между двете валути е отшумял“.
Scotiabank е по-уверена в перспективите: "Очакваме краткосрочен диапазон между 1.1680 и 1.1780“.
ING също направи коментар по темата: "Курсът евро - долар изглежда е достигнал краткосрочно дъно близо до 1.1650, но ще са необходими някои по-слаби данни за заетостта в САЩ, за да пробие отново над 1.1790/1800 тази седмица“.
Данните за заетостта със сигурност ще окажат съществено влияние върху доверието в по-нататъшни намаления на лихвените проценти и настроенията за долара.
Пазарите вече са по-уверени в перспективите за по-нататъшно намаление на лихвите през октомври, като търговците оценяват вероятността от близо 90% за промяна на курса през следващия месец.
В коментари в понеделник президентът на Федералния резерв на Кливланд Хамак заяви, че на този етап има по-големи рискове, свързани с инфлацията, отколкото с пазара на труда. Тя също така заяви, че има опасения относно инфлационните очаквания и че е необходима рестриктивна парична политика.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Задържаха българин за трафик на мигранти в Северна Гърция
12:26 / 30.09.2025
Известна туристическа атракция попари туристите с входна такса
10:27 / 30.09.2025
Трима българи са успешно евакуирани от Газа чрез координация на д...
08:43 / 30.09.2025
Задържаха българка в Русия
19:55 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънче...
16:11 / 29.09.2025
Сняг много близо до България! Изкараха снегорините!
13:24 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета