Представител на Службата за обществена сигурност заяви, че дронът е открит, а операторът му е задържан и предаден на Литовската военна полиция.
Според него инцидентът е станал около 12:30 часа местно време, по време на обедната почивка, и Службата за обществена сигурност е реагирала светкавично.
Отбелязва се, че въпреки че операторът на дрона не е бил в ограничената зона, дронът е навлязъл в нейния периметър.
"Самият оператор на дрона не е бил в ограничената зона, но дронът му е влетял в ръба на ограничената зона, така че силите са реагирали и служители на Специалната група на Службата за обществена сигурност са пристигнали на мястото, задържали са оператора на дрона и дрона и са ги предали на Литовската военна полиция“, посочва представителят на службата.
Пояснява се, че въздушното пространство над летище Вилнюс не е било затворено заради този инцидент.
Припомняме, че в сряда сутринта, от 9:50 до 10:18, летище Вилнюс беше временно затворено. Според предварителни данни, съобщени от Литовските летища (LTOU), причината е засечен дрон на територията на летището.
По-късно министърът на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович заяви, че дронът така и не е бил открит.
Дрон бе забелязан за втори път за един ден близо до летище Вилнюс
