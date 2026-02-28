Дрон порази международното летище в Кувейт
В публикация в социалната мрежа X ведомството добавя, че атаката е нанесла щети и на Терминал 1 на летището.
"Властите потвърдиха, че ситуацията е под пълен контрол от съответните органи в страната и че безопасността на пътниците и работниците е основен приоритет“, се добавя в съобщението.
