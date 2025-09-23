ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите си
"(Летището) в момента е затворено за излитане и кацане, тъй като 2-3 големи дрона са били видени да летят в района. Времевият хоризонт в момента е неизвестен“, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии X.
Flightradar24 съобщи на страницата си в социалните медии, че всички излитания и кацания на летището са спрени от 20:26 ч. местно време (21:26 ч. българско време) поради съобщения за дронове. Най-малко 11 полета са пренасочени към други летища, се посочва в доклада.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4519
|предишна страница [ 1/754 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да...
13:11 / 22.09.2025
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка ...
10:02 / 22.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер е станало в съседна на България държа...
08:32 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
08:26 / 22.09.2025
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
17:34 / 20.09.2025
Русия отрече изтребители да са нарушили въздушното пространство н...
10:15 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета