Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите си
Автор: Борислава Благоева 08:36Коментари (0)62
©
Цялото движение на най-голямото летище на Дания в Копенхаген е затворено след забелязване на дронове, съобщи полицията в понеделник, предава Reuters.

"(Летището) в момента е затворено за излитане и кацане, тъй като 2-3 големи дрона са били видени да летят в района. Времевият хоризонт в момента е неизвестен“, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии X.

Flightradar24 съобщи на страницата си в социалните медии, че всички излитания и кацания на летището са спрени от 20:26 ч. местно време (21:26 ч. българско време) поради съобщения за дронове. Най-малко 11 полета са пренасочени към други летища, се посочва в доклада.



Още по темата: общо новини по темата: 4519
23.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
20.09.2025 »
15.09.2025 »
предишна страница [ 1/754 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българските шофьори, пътуващи по АМ "Егнатия" в Гърция, трябва да...
13:11 / 22.09.2025
"Прощавам му": Вдовицата на Чарли Кърк с послание, което Америка ...
10:02 / 22.09.2025
Земетресение от 5 по Рихтер е станало в съседна на България държа...
08:32 / 22.09.2025
Смъртоносна катастрофа в Солун, замесен е българин
08:26 / 22.09.2025
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
17:34 / 20.09.2025
Русия отрече изтребители да са нарушили въздушното пространство н...
10:15 / 20.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
12:42 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
16:34 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Топлофикация София
Борба за влияние в Близкия Изток
Футбол - други
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: