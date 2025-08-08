ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дръжка от чадър се заби в крака на млада жена на плаж в Гърция
Инцидентът е станал в петък следобед. Малко след 13:00 часа, част от плажен чадър е пробила крака на младата жена. Не става ясно от съобщенията как се е случило това.
Спасител от EKAB, който не е бил на смяна, е оказал помощ на пострадалата. Извикана е линейка на EKAB, която е транспортирала жената до болница "Полигирос“, за да може частта да бъде отстранена от крака ѝ и да ѝ се направят изследвания.
"Инцидент с пробождане на долния крайник от плажен чадър е станал на плажа Посиди, който е бил незабавно поет от спасител на Спешна помощ от Касандрия, който не е бил на смяна, заедно с екипа на линейката, който е пристигнал незабавно“, съобщава групата на спасителите от Спешна помощ на Халкидики във Facebook.
Още на плажа крайникът на жената е бил обездвижен и превързан, за да се спре кървенето, без да се отстранява чуждото тяло. След това пациентката е откарана в болница "Полигирос“ за отстраняване на чуждото тяло и окончателна рехабилитация, добавят спасителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Мними врачки завлякоха наивница с десетки хиляди евро
20:51 / 08.08.2025
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани...
16:00 / 08.08.2025
Тръмп се отказа от плановете си за тристранни преговори с Путин и...
11:39 / 08.08.2025
Тръмп нанесе неочакван удар върху златните кюлчета на Швейцария
11:10 / 08.08.2025
Тихата криза в Япония
11:37 / 08.08.2025
Нови разкрития от Помпей: Хората са се завърнали да живеят там ма...
20:12 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета