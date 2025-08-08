Новини
Дръжка от чадър се заби в крака на млада жена на плаж в Гърция
Автор: Екип Burgas24.bg 20:51Коментари (0)133
© Фейсбук
Дръжка от плажен чадър се е забила в крака на 26-годишна жена на плажа Посиди в Халкидики. Тя е хоспитализирана в болница "Полигирос“.

Инцидентът е станал в петък следобед. Малко след 13:00 часа, част от плажен чадър е пробила крака на младата жена. Не става ясно от съобщенията как се е случило това.

Спасител от EKAB, който не е бил на смяна, е оказал помощ на пострадалата. Извикана е линейка на EKAB, която е транспортирала жената до болница "Полигирос“, за да може частта да бъде отстранена от крака ѝ и да ѝ се направят изследвания. 

"Инцидент с пробождане на долния крайник от плажен чадър е станал на плажа Посиди, който е бил незабавно поет от спасител на Спешна помощ от Касандрия, който не е бил на смяна, заедно с екипа на линейката, който е пристигнал незабавно“, съобщава групата на спасителите от Спешна помощ на Халкидики във Facebook.

Още на плажа крайникът на жената е бил обездвижен и превързан, за да се спре кървенето, без да се отстранява чуждото тяло. След това пациентката е откарана в болница "Полигирос“ за отстраняване на чуждото тяло и окончателна рехабилитация, добавят спасителите.








