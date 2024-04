Двама журналисти, работили за Навални, са арестувани за "екстремизъм"

© Двама руски журналисти, които са работили за група, основана от покойния опозиционен политик Алексей Навални, са арестувани по обвинения в "екстремизъм", пише The Hill.



Константин Габов и Сергей Карелин са обвинени, че са подготвяли материали за канал в YouTube, управляван от Фондацията за борба с корупцията на Навални, която е забранена от руските власти.



И двамата отричат обвиненията, за което ще бъдат задържани за минимум два месеца, преди да започнат съдебните процеси.



Според руските съдилища те са заплашени от минимум две години затвор и максимум шест години за предполагаемо "участие в екстремистка организация".



В петък журналистът, работещ за руското издание на списание Forbes, Сергей Мингазов, беше задържан по обвинение в разпространяване на невярна информация за руските военни.



Габов, който е задържан в Москва, е продуцент на свободна практика, работил за множество организации, включително Reuters, съобщи пресслужбата на съда. Reuters не коментира веднага решението на съда.



Карелин, който има двойно гражданство от Израел, е бил задържан в петък вечерта в северната руска Мурманска област.



41-годишният Карелин е работил за редица медии, включително за Associated Press. Бил е оператор за германската медия Deutsche Welle, докато Кремъл не забранява на медията да работи в Русия през февруари 2022 г.



"Associated Press е силно обезпокоена от задържането на руския журналист Сергей Карелин", се посочва в изявление на AP. "Търсим допълнителна информация".