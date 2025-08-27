ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Две деца са убити при стрелбата в католическо училище в Минеаполис
''Децата са били на осем и десет години'', заяви О'Хара по време на извънредна пресконференция пред медиите
Родителите им са били уведомени, допълни началникът на полицията.
Засега се знае за близо 20 ранени, като двама от пострадалите при стрелната са в критично състояния.
Полицията съобщи също, че извършителят е около 20-годишен мъж, без криминално досие.
Той е отнел живота си с огнестрелно оръжие, малко преди полицията да пристигне на мястото на трагедията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 440
|предишна страница [ 1/74 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Вървим ли към отлагане на забраната за продажба на коли с двигате...
14:19 / 27.08.2025
Опасно вещество, причиняващо рак и увреждания на черния дроб, е о...
13:32 / 27.08.2025
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
12:50 / 27.08.2025
Обозрима реалност: Вместо с банкова карта да плащаме онлайн поръч...
12:59 / 27.08.2025
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:54 / 27.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърцит...
14:02 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета