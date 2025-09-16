ЗАРЕЖДАНЕ...
|Две земетресения едно след друго в Егейско море
Първото е регистрирано около 16:48 часа местно време с магнитуд 2.5 по скалата на Рихтер и с дълбочина 16 км на около 177 км югозападно от Текирдаг, Турция, и на 21 км южно от Гьокчеада.
Вторият трус е бил с магнитуд 1.9 по скалата на Рихтер. Отчетен е около 16:52 часа местно време също на 174 км югозападно от Текирдаг и 20 км южно от Гьокчеада.
Към този момент няма данни за пострадали.
