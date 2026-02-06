Двойка лъсна в порно канал след нощувка в хотелска стая
По информация на Би Би Си мъжът е търсил порно клипове със скрита камера, когато е попаднал на себе си и приятелката си в едно от тях. И те не са единствените жертви: британската медия е провела щателно разследване и е разкрила хиляди от тези наскоро записани видеоклипове, които се продават на различни уебсайтове.
Порнографията със скрита камера съществува в Китай от поне десетилетие, въпреки строгите разпоредби на страната, забраняващи производството и разпространението на видеоклипове с интимен характер. Едва през последните години обаче тя се превърна в често срещана тема в социалните медии.
Някои от тези сайтове твърдят, че имат записи от до 180 камери общо, факт, потвърден от Би Би Си, което предполага, че те може да записват изображения на хиляди гости в продължение на месеци. Повечето, казват те, е много вероятно никога да не разберат, че е извършено това нарушение на поверителността им.
Някои от Telegram каналите, разследвани от Би Би Си, са имали до 10 000 членове и архиви от над 6000 видеоклипа, които понякога датират чак от 2017 г., писа novini.bg.
