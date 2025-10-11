Сподели close
Бившият президент Джо Байдън в момента е подложен на лъчетерапия за лечение на рак на простатата, потвърждава пред ABC News говорител на бившия президент.

"Като част от плана за лечение на рак на простатата, президентът Байдън в момента е подложен на лъчетерапия и хормонално лечение", се посочва в изявление на говорителя.

Офисът на бившия президент обяви диагнозата му "рак на простатата" през май, като отбеляза, че макар да е агресивна форма, "ракът изглежда е хормоночувствителен, което позволява ефективно лечение'.

"Всичко е въпрос на приемане на едно хапче, едно конкретно хапче, през следващите шест седмици, а след това още едно", заяви 82-годишният мъж през май.

"Прогнозата е добра. Работим по всичко. Нещата вървят напред. Чувствам се добре", добави той.