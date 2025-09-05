ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Джо Байдън е претърпял операция
Говорителят на Байдън - Кели Скъли - заявил, че бившият президент е претърпял операция на Мос - процедура, при която хирурзите отрязват тънки слоеве кожа, като изследват всеки за признаци на рак, докато те не бъдат открити.
През последните дни в социалните мрежи се разпространи видео, получено първоначално от Inside Edition, на което се вижда как Байдън излиза от църква в Делауеър с видим белег на челото.
Преди две години, докато Байдън беше на президентския си поста, му беше отстранена лезия от гръдния кош. Лезията беше базалноклетъчен карцином, често срещана форма на рак на кожата.
През май офисът на Байдън обяви, че му е била поставена диагноза "агресивна форма на рак на простатата", която се е разпространила в костите му, пишат още от The Associated Press.
През същия месец, Байдън написа следното в своя Х профил: "Ракът засяга всички нас. Като много от вас, Джил и аз научихме, че сме най-силни в трудните моменти".
Семейство Байдън се е сблъсквало с диагнозата рак многократно през годините. Синът на Байдън, Бо, почина от мозъчен тумор, а на съпругата му Джил бяха отстранени две ракови лезии, предават още от The Associated Press.
Росица ЧИНОВА
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Голям пожар близо до Солун!
19:22 / 04.09.2025
ЕК за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твър...
17:28 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен бажаж
17:09 / 04.09.2025
Кола се вряза в група от хора в Берлин, има много пострадали деца...
16:01 / 04.09.2025
Google се срина няколко часа след като получи санкция от 425 мили...
16:00 / 04.09.2025
Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с Б...
12:33 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Джип блъсна ученичка на пешеходна пътека в Бургас
11:28 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета