Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.
"Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори", пишат от Комисията.
Това беше едно от обвиненията, заради които служебният вицепремиер подаде оставка.
ЕК: Стоил Цицелков беше отстранен за 5 години от наблюдение на избори
©
Още по темата
/
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
19:53
Гюров на срещата с ЦИК: Можете да разчитате на пълно съдействие за честни избори, за нас това е е основен приоритет
15:00
Даниeл Митов: Съзнавам, че една година не е достатъчна, за да бъдат решени всички натрупани проблеми
19.02
Гюров каза "Да" на ЦИК
19.02
Още от категорията
/
Руслан Трад за ситуацията между САЩ и Иран: Всички сигнали говорят за ескалация през следващите дни
08:24
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости"
17.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.