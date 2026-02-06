ЕК: TikTok има пристрастяващ дизайн
©
Предварителните констатации на Комисията са част от производството за разследване на спазването от TikTok на Акта за цифровите услуги, започнало на 19 февруари 2024 г.
Предварителното разследване на Комисията показва, че TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите възрастни.
Например, като постоянно "възнаграждават“ потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на TikTok подхранват желанието да се продължи превъртането в режим "на автопилот“. Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола.
Освен това в своята оценка TikTok пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в TikTok през нощта, честотата, с която потребителите отварят приложението, и други показатели.
На този етап Комисията счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Тези предварителни констатации не предопределят резултата от разследването.
TikTok има възможност да упражни правото си на защита. Платформата може да отговори писмено на предварителните констатации на Комисията. Успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.
Още по темата
/
Саркози влиза в затвора
21.10
САЩ изразяват "особена загриженост" относно присъдата за Льо Пен и припомнят речта на Ванс от Мюнхенската конференция
01.04
Sky News: Политическата кариера на Марин льо Пен се разпада, а бъдещето на Франция е под въпрос
31.03
Жан-Мари льо Пен - "Дяволът на републиката", които нарече Холокоста "дребен детайл от историята"
07.01
Владимир Митев за изборите в Румъния: Елена Ласкони не е особено убедителен кандидат - изглежда неподготвена за международната политика, но се обгражда със съветници, които знаят какво правят
02.12
Масови протести срещу Еди Рама: Албанската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите
08.10
Още от категорията
/
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на ...
11:55 / 05.02.2026
Хирург говори за първата в света трансплантация на лице
09:48 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.