Ekathimerini.
В изявление на гръцкия оператор DESFA се казва, че новите транзитни такси ще бъдат въведени през октомври и те са съобразени с правилата на ЕС.Това е поредната стъпка в укрепването на Вертикалния газов коридор, за който през 2016 година се договориха Гърция, България, Румъния и Унгария. През 2024 година към проекта се присъединиха Молдова и Украйна.
Целта на системата е да може да транзитира газ двупосочно, в зависимост от нуждите на конкретните държави.
"Договореният търговски подход въвежда нови тарифи, които правят Вертикалния коридор силно конкурентна и стратегическа енергийна артерия за Югоизточна и Централна Европа в особено критичен момент за енергийната сигурност на континента“, се казва в съобщението на DESFA.
Петте държавни компании, доставчици на природен газ, за първи път ще предлагат възможност за наемане на дневни, месечни, тримесечни и годишни капацитети по тръбопровода, отбелязва Ekathimerini.
текст: Милен Кандарашев
ЕК и газовите компании на Балканите се споразумяха за конкурентни транзитни такси по Вертикалния газов коридор
