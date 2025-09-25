ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЕК образува две нови наказателни процедури срещу България
В най-новия си пакет от процедури за нарушения ЕК съобщава, че изпраща официални уведомления, които са първата фаза от процедурата за нарушение, във връзка с неизпълнението от страна на държавите членки на разпоредбите на няколко директиви, чиито срокове изтекоха през последните месеци.
Въпросните процедури се отнасят до новите правила на ЕС относно минималната дълбочина на маркировката върху огнестрелните оръжия и основните им компоненти (Изпълнителна директива (ЕС) 2024/325 на Комисията) и Европейската единна точка за достъп (ESAP) и директивата за европейския единен достъп (ESAP) за осигуряване на достъп на инвеститорите до публична информация за дружествата (Директива (ЕС) 2023/2864).
ЕК заявява че България има два месеца, за да отговори на писмата за официално уведомление и да завърши транспонирането на правилата на ЕС в тези области, в противен случай Комисията може да реши да прехвърли делата във втория етап на процедурата за нарушение, като издаде мотивирано становище.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Опозицията в РСМ: Ако Македония не се присъедини към ЕС, част нас...
11:23 / 25.09.2025
Българка загина в Гърция
11:25 / 25.09.2025
Земетресение от 7.2 по Рихтер разтърси Венецуела и Колумбия
08:38 / 25.09.2025
Зеленски пред ООН: Спрете Русия и Путин сега, или ще платите цена...
17:11 / 24.09.2025
Мъжът, обвинен в опит за убийство на Тръмп, се опита да се самоуб...
13:46 / 24.09.2025
EMA опроверга Тръмп: Няма научни доказателства приемът на парацет...
12:45 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета