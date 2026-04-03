Европейският съюз се подготвя за продължителен енергиен шок поради войната в Близкия изток и разглежда "всички възможности“ за справяне с кризата, както заявява еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен, в интервю за Financial Times.

"Става дума за продължителна криза… цените на енергията ще останат високи за много дълго време“, посочва европейският комисар, добавяйки, че за някои по-"критични“ продукти се очаква ситуацията да бъде още по-трудна през следващите седмици.

Комисарят подчертав, че ЕС трябва да действа съгласувано, като избягва разпокъсани национални реакции, които биха могли да изпратят негативни сигнали към пазарите. Според него мерките трябва да бъдат целенасочени, временни и да не влошават условията на търсенето и предлагането.

Интервюто на комисаря подчертава опасенията на Брюксел от продължителна енергийна криза и необходимостта от балансирани решения: подкрепа на икономиката, без да се поставя под заплаха дългосрочната стратегия за преход към чиста енергия и енергийната автономност на Европа.