ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ЕК за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твърдели, че е целенасочено
По думите ѝ ЕК никога не е посочвала с колко е закъснял самолетът, докато се приземи.
"Никога не сме говорили за нападения срещу нас самите и аз бях много ясна, като казах, че нямаме информация в този смисъл. Но ние сме наясно, че това е проблем, който се случва в нашето небе и в нашите морета постоянно от началото на войната и затова е важно да се справим с него заедно с нашите държави членки", каза още тя пред журналисти в Брюксел.
Инцидентът привлече вниманието на медиите в цяла Европа и предизвика реакции от президента на САЩ Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и други високопоставени лица.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Кола се вряза в група от хора в Берлин, има много пострадали деца...
16:01 / 04.09.2025
Google се срина няколко часа след като получи санкция от 425 мили...
16:00 / 04.09.2025
Гръцките власти разкриха схема за измами с горива, свързана и с Б...
12:33 / 04.09.2025
Google отново функционира
11:32 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
10:27 / 04.09.2025
Ужас в Лисабон
09:18 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета