|ЕП: Средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% за 8 години, бездомни са 1.3 млн. европейци
Подчертава се, че е необходим баланс между публични инвестиции, публично-частни партньорства и частни вложения, като едновременно с това се защитават правата на наемателите и се ограничават спекулативните практики.
Докладчикът Маркос Рос Семпер (С&Д, Испания) заяви, че "жилището е основата, върху която хората изграждат живота си, а не средство за спекулации.“
По данни на ЕП, средните цени на жилищата в ЕС са се увеличили с 48% в периода 2015–2023 г., а през 2024 г. 1.3 милиона европейци, включително 400 000 деца, са били бездомни. В отговор на кризата, Европейската комисия вече е изявила намерение да удвои инвестициите в достъпни жилища чрез кохезионната политика в периода 2024–2029 г.
В доклада се посочва, че основните причини за покачването на цените на жилищата в ЕС са ограниченото предлагане, бюрократичните пречки, недостигът на работна ръка и пазарната динамика, пише БТА. Затова евродепутатите настояват за по-големи публични инвестиции, особено в социални жилища, с цел да се осигури достъп до достъпни наеми за уязвимите групи.
Мерки и приоритети
Докладът подкрепя стратегията "Вълна за саниране“ на ЕС и препоръчва бъдещите усилия да се фокусират върху реновации и преустройства на празни сгради, а не върху ново строителство. Евродепутатите отбелязват и недостига на квалифицирани кадри в строителния сектор, като предлагат повече подкрепа за професионално обучение и преквалификация.
Сред останалите приоритети са:
Борба с бездомничеството чрез модела "първо жилище“.
Преодоляване на енергийната бедност сред домакинствата с ниски доходи.
Предоставяне на целенасочена подкрепа за младите хора.
Парламентът подчертава, че местните власти трябва да имат ключова роля в прилагането на тези инвестиции, тъй като жилищните проблеми се различават в различните части на ЕС, особено в отдалечените райони и островите.
