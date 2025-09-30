Новини
ЕС даде зелена светлина на Prada за придобиването на Versace
Автор: ИА Фокус 17:38Коментари (0)105
©
Европейската комисия заяви във вторник, че е дала зелена светлина за придобиването на модната група Versace от италианската Prada, предаде Reuters.

По-рано тази година Prada сключи сделка за 1,38 милиарда долара за закупуване на по-малкия си конкурент Versace от Capri Holdings.

Европейската комисия заяви, че сделката не поражда опасения за конкуренцията.



Още новини от Международни новини:
Доживотна присъда за двама българи убили лекар в Крим
17:02 / 30.09.2025
Учени: Прекаралите коронавирус са с втвърдени и състарени артерии...
14:49 / 30.09.2025
Голяма авиокомпания съкращава близо 4 000 работни места
14:37 / 30.09.2025
Драстична промяна в курса на еврото спрямо долара
12:31 / 30.09.2025
Задържаха българин за трафик на мигранти в Северна Гърция
12:26 / 30.09.2025
Известна туристическа атракция попари туристите с входна такса
10:27 / 30.09.2025

