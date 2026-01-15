решението на Съвета на ЕС.
В края на 2022 г. бе въведен лимит от 60 долара, а в началото на есента на 2025 г. той беше понижен до 47,6 долара. Той ще бъде в сила до 31 януари.
Те взеха решение да установят максимална цена за руския суров петрол поради продължаващите военни действия в Украйна. През февруари 2023 г. влязоха в сила ограничения за нефтопродуктите: 100 долара за барел за дизелово гориво (тъй като то се продава с надценка в сравнение със суровия нефт) и 45 долара за барел мазут, който се продава с отстъпка.
Русия въведе ответни мерки и забрани износа на петрол и нефтопродукти по договори, чиито условия следват тавана на цените на петрола. Забраната бе удължавана многократно, за последен път – до 30 юни 2026 г.
През декември Reuters съобщи, че Г-7 и Европейският съюз обсъждат идеята за замяна на тавана на цените с пълна забрана за предоставяне на услуги по транспортиране на руски петрол по море. Преди това в ЕС разглеждаха инициатива, която предполага автоматично преразглеждане на ценовия лимит на всеки три месеца, в зависимост от пазарната стойност на петрола.
ЕС понижава тавана на цените на руския петрол
©
Още по темата
/
Неочаквана стъпка: Администрацията на Тръмп спира санкциите срещу руски банки, свързани с ядрената енергетика
17.12
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернатива на кредита за Украйна за сметка на руските активи
13.12
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
Още от категорията
/
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
13.01
Медведев: Тръмп да побърза с Гренландия, че може след изненадващ референдум да се присъедини към Русия
13.01
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
07.01
Скопие: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
23:13 / 14.01.2026
ЕК ще се изправи пред нов вот на недоверие
21:26 / 14.01.2026
Български наплив в Одрин
17:10 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.