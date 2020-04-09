ÅÑ ïðåäëàãà ïî-ìàëêè êëàñîâå â ó÷èëèùàòà ñëåä îòìèíàâàíå íà çàðàçàòà

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Ñïîðåä åêñïåðòèòå íà ÅÑ, çà äà ñå çàïî÷íå ïîñòåïåííîòî âäèãàíå íà ìåðêèòå, âñÿêà ÷ëåíêà íà ÅÑ òðÿáâà äà å èçïúëíèëà ñëåäíèòå äâå óñëîâèÿ: îñåçàåìî çàáàâÿíå â ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ è äîñòàòú÷åí áðîé íà ëåãëàòà â áîëíèöèòå è èíòåíçèâíèòå îòäåëåíèÿ, ïèøå "Äîé÷å Âåëå".
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Ïðåäëàãà ñå ìåæäó ñòúïêèòå, ïðåäïðèåòè îò Ãåðìàíèÿ, è äåéñòâèÿòà íà îñòàíàëèòå åâðî÷ëåíêè, äà èçìèíå ïîíå ìåñåö. Èäåÿòà: äà ñå âèäè êàêâè ñà ðåçóëòàòèòå. Ïúðâîíà÷àëíî ìîæå äà ñå çàïî÷íå ñ ðàçõëàáâàíå íà îãðàíè÷åíèÿòà ñàìî íà îïðåäåëåíè ìåñòà. È àêî å íóæíî, îòíîâî äà ñå âúâåäàò îãðàíè÷åíèÿ. Åêñïåðòèòå ñìÿòàò îñâåí òîâà, ÷å ïî-çàñòðàøåíèòå ãðóïè îò íàñåëåíèåòî - íàïðèìåð âúçðàñòíèòå õîðà, òðÿáâà äà áúäàò ïàçåíè ïî-äúëãî âðåìå.
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ íàñòîÿâà îòäåëíèòå ñòðàíè-÷ëåíêè äà êîîðäèíèðàò äåéñòâèÿòà ñè. "×ëåíêèòå íà ÅÑ ìîæå è äà çàëîæàò íà ðàçëè÷íè ñòðàòåãèè çà âäèãàíå íà ìåðêèòå, òîâà ìîæå äà ñå ñëó÷è è ïî ðàçëè÷íî âðåìå. Íî âúïðåêè òîâà çàäúëæèòåëíî òðÿáâà äà èìà îáù ïîäõîä è îáùà ðàìêà çà äåéñòâèå", êàçâàò îò Áðþêñåë.
Îòíîñíî âäèãàíåòî íà îãðàíè÷åíèÿòà, çàñÿãàùè èêîíîìèêàòà, åêñïåðòèòå òâúðäÿò, ÷å â íèêàêúâ ñëó÷àé íå áèâà äà ñå ñòèãà äîòàì, ÷å öÿëîòî íàñåëåíèå äà ñå çàâúðíå ïî åäíî è ñúùî âðåìå íà ðàáîòíèòå ñè ìåñòà. Âìåñòî òîâà òðÿáâà äà ñå çàëîæè íà äðóãî: òðÿáâà äà ñå ïðèîðèçèðàò ðàçëè÷íèòå âèäîâå òðóäîâè äåéíîñòè, äà ñå ðåøè êîè ñà ïî-çíà÷èòåëíè èêîíîìè÷åñêè è êîè áèõà ìîãëè äà áúäàò èçâúðøâàíè îò âêúùè.
È îãðàíè÷åíèÿòà â ñúáèðàíèÿòà íà õîðà áè òðÿáâàëî äà áúäàò ïðåìàõíàòè ñ áàâíè ñòúïêè. Ñïîðåä ÅÊ, áðîÿò íà êëèåíòèòå, äîïóñêàíè åäíîâðåìåííî â ìàãàçèíèòå íàïðèìåð, áè òðÿáâàëî äà ñå îãðàíè÷è. Ó÷èëèùàòà è äåòñêèòå ãðàäèíè áè òðÿáâàëî äà íàìàëÿò ñúñòàâà íà êëàñîâåòå è ãðóïèòå, çà äà ìîæå äåöàòà äà ñïàçâàò äîñòàòú÷íî äèñòàíöèÿ ïî ìåæäó ñè. Îòâàðÿíåòî íà áàðîâåòå, ðåñòîðàíòèòå, êèíàòà è êóëòóðíèòå èíñòèòóöèè òðÿáâà ñúùî äà ñå ñëó÷è ñ áàâíè òåìïîâå. À ùî ñå îòíàñÿ äî çàáðàíàòà çà ìàñîâè ìåðîïðèÿòèÿ êàòî ôåñòèâàëè è êîíöåðòè ñ õèëÿäíà ïóáëèêà - òÿ òðÿáâà äà âàæè îùå äúëãî, ñìÿòàò åêñïåðòèòå íà ÅÑ.
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12:21 / 09.04.2020
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Ðåêîðäåí áðîé æåðòâè îò êîðîíàâèðóñ âúâ Âåëèêîáðèòàíèÿ
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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13:29 / 08.04.2020
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18:03 / 08.04.2020
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21:35 / 07.04.2020
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10:55 / 08.04.2020
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