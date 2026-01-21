В сряда Парламентът даде зелена светлина за решението на Съвета да приложи процедурата за засилено сътрудничество, за да предостави на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро. Заемът за подкрепа от ЕС беше договорен на срещата на Европейския съвет в Брюксел на 18 декември 2025 г. и представен от Европейската комисия на 14 януари 2026 г.Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество, механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.Процедурата беше одобрена с 499 гласа "за“, 135 гласа "против“ и 24 гласа "въздържал се“.Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между Парламента и Съвета по обичайната законодателна процедура.