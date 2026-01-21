ЕС предоставя 90 млрд. евро на Украйна: Чехия, Унгария и Словакия отказали да подкрепят заема
©
Тъй като Чехия, Унгария и Словакия се отказаха да подкрепят заема, споразумението беше прието по процедурата за засилено сътрудничество, механизъм, който позволява на желаещите държави членки на ЕС да си сътрудничат в конкретни области. Съгласно договорите процедурата за засилено сътрудничество изисква съгласието на Европейския парламент.
Процедурата беше одобрена с 499 гласа "за“, 135 гласа "против“ и 24 гласа "въздържал се“.
Във вторник членовете на ЕП решиха да ускорят работата си по заема и съпътстващите предложения, които следва да бъдат съгласувани между Парламента и Съвета по обичайната законодателна процедура.
Още по темата
/
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Още от категорията
/
НАСА тества мега ракетата, която трябва да отведе астронавти на Луната за първи път от десетилетия
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп заплаши Франция с 200% мита върху вината и шампанското
09:55 / 20.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.