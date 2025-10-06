ЗАРЕЖДАНЕ...
|ЕС променя правилата за преминаване на границите, как ще работи процедурата от 12 октомври
Системата за влизане/излизане (EES) е автоматизирана ИТ система за регистриране на граждани на трети държави, пътуващи за краткосрочно пребиваване, при всяко преминаване на външните граници на някоя от посочените по-долу европейски държави. За целите на EES "гражданин на държава извън ЕС“ ще се събират данни на лица, които не притежават гражданство на никоя държава от Европейския съюз, нито гражданство на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
Системата се въвежда в:
Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.
