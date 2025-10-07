Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през второто тримесечие
Автор: Десислава Томева 14:07Коментари (0)121
©
През второто тримесечие на 2025 г. сезонно коригираната текуща сметка на платежния баланс на ЕС отчете излишък от 81,0 милиарда евро (+1,7% от БВП) в сравнение с излишък от 113,8 милиарда евро (+2,5% от БВП) през първото тримесечие на 2025 г. и излишък от 120,8 милиарда евро (+2,7% от БВП) през второто тримесечие на 2024 г., според оценки, публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз, цитирани от "Фокус".

Текущи и капиталови сметки на ЕС

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., въз основа на сезонно изгладени данни

– излишъкът по сметката за стоки намаля (+85,8 млрд. евро в сравнение с +113,6 млрд. евро),

– излишъкът по сметката за услуги намаля (+38,4 млрд. евро в сравнение с +46,4 млрд. евро),

– дефицитът по сметката за първичен доход намаля (-14,7 млрд. евро в сравнение с -18,6 млрд. евро) и

– дефицитът по сметката за вторичен доход се увеличи (-28,5 млрд. евро в сравнение с -27,6 млрд. евро).

Освен това, през същия период излишъкът по капиталовата сметка се превърна в дефицит (-12,3 млрд. евро в сравнение с +0,7 млрд. евро).

Основни партньори на ЕС

През второто тримесечие на 2025 г., въз основа на данни без сезонна корекция, ЕС е регистрирал излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (+69,5 млрд. евро), Швейцария (+36,3 млрд. евро), Канада (+10,9 млрд. евро), Хонконг (+9,4 млрд. евро), Бразилия (+7,7 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+5,4 млрд. евро), Япония (+1,1 млрд. евро) и Русия (+0,8 млрд. евро). Дефицити са регистрирани с Китай (-47,3 млрд. евро), САЩ (-13,1 млрд. евро) и Индия (-2,0 млрд. евро).

Финансова сметка на ЕС

Въз основа на данни без сезонна корекция, през второто тримесечие на 2025 г.

– активите на преките инвестиции на ЕС са намалели с 58,8 млрд. евро, а

– пасивите на преките инвестиции са намалели с 68,0 млрд. евро.

В резултат на това ЕС беше нетен пряк инвеститор за останалата част от света с нетен отлив от 9,2 милиарда евро.

В същото време, портфейлните инвестиции регистрираха нетен отлив от 19,4 милиарда евро, а другите инвестиции регистрираха нетен отлив от 22,5 милиарда евро.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контр...
10:21 / 07.10.2025
МВнР предупреждава българите в Румъния
17:14 / 06.10.2025
Циклонът "Барбара" удари Гърция с проливни дъждове и бури
17:09 / 06.10.2025
Отиде си прочута авторка на бестселъри
13:44 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
13:05 / 06.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: