|ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през второто тримесечие
Текущи и капиталови сметки на ЕС
През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с първото тримесечие на 2025 г., въз основа на сезонно изгладени данни
– излишъкът по сметката за стоки намаля (+85,8 млрд. евро в сравнение с +113,6 млрд. евро),
– излишъкът по сметката за услуги намаля (+38,4 млрд. евро в сравнение с +46,4 млрд. евро),
– дефицитът по сметката за първичен доход намаля (-14,7 млрд. евро в сравнение с -18,6 млрд. евро) и
– дефицитът по сметката за вторичен доход се увеличи (-28,5 млрд. евро в сравнение с -27,6 млрд. евро).
Освен това, през същия период излишъкът по капиталовата сметка се превърна в дефицит (-12,3 млрд. евро в сравнение с +0,7 млрд. евро).
Основни партньори на ЕС
През второто тримесечие на 2025 г., въз основа на данни без сезонна корекция, ЕС е регистрирал излишъци по текущата сметка с Обединеното кралство (+69,5 млрд. евро), Швейцария (+36,3 млрд. евро), Канада (+10,9 млрд. евро), Хонконг (+9,4 млрд. евро), Бразилия (+7,7 млрд. евро), офшорни финансови центрове (+5,4 млрд. евро), Япония (+1,1 млрд. евро) и Русия (+0,8 млрд. евро). Дефицити са регистрирани с Китай (-47,3 млрд. евро), САЩ (-13,1 млрд. евро) и Индия (-2,0 млрд. евро).
Финансова сметка на ЕС
Въз основа на данни без сезонна корекция, през второто тримесечие на 2025 г.
– активите на преките инвестиции на ЕС са намалели с 58,8 млрд. евро, а
– пасивите на преките инвестиции са намалели с 68,0 млрд. евро.
В резултат на това ЕС беше нетен пряк инвеститор за останалата част от света с нетен отлив от 9,2 милиарда евро.
В същото време, портфейлните инвестиции регистрираха нетен отлив от 19,4 милиарда евро, а другите инвестиции регистрираха нетен отлив от 22,5 милиарда евро.
