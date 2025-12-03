ЕС се съгласи на пълна забрана на вноса на руски газ до края на 2027 година
©
Днес страната, която председателства Съвета на ЕС, и представители на Европейския парламент постигнаха предварително споразумение относно регламента за поетапно преустановяване на вноса на руски природен газ. Този регламент е ключов елемент от пътната карта на ЕС REPowerEU, насочена към премахване на зависимостта от руските енергоносители, след като Русия превърна доставките на газ в инструмент за натиск, което оказа съществено влияние върху европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.
Съгласно договорените разпоредби, вносът на руски втечнен газ ще бъде напълно забранен от 1 януари 2027 г. Доставките на тръбопроводен газ трябва да бъдат преустановени не по-късно от 30 септември 2027 г., а в отделни случаи - до 1 ноември 2027 г.
Отбелязва се, че действащите договори ще имат преходен период, а всякакви промени в тях ще бъдат разрешени само по технически причини и няма да могат да увеличават обемите на покупките.
Също така се въвежда изискване за предварително разрешение: вносът на руски газ, включително този, който ще се доставя през преходния период, трябва да получи предварително одобрение.
На отделни страни-доставчици с големи обеми на износ към пазара на ЕС са предоставени изключения. Регламентът предвижда глоби за неговото нарушение и позволява временно да се суспендира забраната в случай на сериозна заплаха за енергийната сигурност на определени държави.
Документът ще влезе в сила след официалното му одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС.
Още по темата
/
"Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
03.11
Жечо Станков за Вертикалния газов коридор: Ще даде възможност на България да гарантира енергийната сигурност не само на страната
29.05
Още от категорията
/
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задъ...
16:26 / 02.12.2025
Биткойнът бележи най-големия си спад от октомври насам, а криптов...
15:13 / 01.12.2025
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на н...
09:39 / 01.12.2025
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на пла...
08:50 / 01.12.2025
Най-голямата коледна атракция тази година е на по-малко от 100 км...
18:12 / 30.11.2025
Вучич: От този вторник няма да имаме рафинерия, ще внасяме петрол...
15:16 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.