Съветът на Европа даде окончателно одобрение на нов закон в Европейския съюз, който хармонизира определението за корупция в държавите-членки и установява общо ниво на наказания за санкциониране на такива престъпления, съобщават от институцията, цитирани от Burgas24.bg.

С мерки за предотвратяване на корупцията и правила за засилване на разследването и наказателното преследване, законът ще засили борбата с корупцията както в публичния, така и в частния сектор, настояват от Съвета.

Новата директива ще замени два съществуващи закона - единият от 1997 г., а другият - от 2003 г.

Хармонизирано определяне на престъпленията

Новите правила гарантират, че ключовите корупционни престъпления се определят и третират по сходен начин в целия Европейски съюз. Те включват подкуп в публичния и частния сектор, незаконно присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, обогатяване от корупционни престъпления, укриване и някои сериозни нарушения на незаконното упражняване на публична длъжност.

Изравнени наказания

Държавите-членки трябва да предвидят общи минимални нива на наказания за корупционни престъпления, като гарантират, че максималните наказания не са твърде ниски. Нарушителите могат да бъдат изправени пред присъди от три до пет години затвор, в зависимост от тежестта на извършеното престъпление. Компаниите също ще бъдат санкционирани с глоби, вариращи от 3% до 5% от общия им световен оборот или от 24 до 40 милиона евро, в зависимост от криминалното деяние.

Нов орган

Държавите-членки също така ще трябва да създадат специализирани органи за предотвратяване на корупцията и за повишаване на обществената осведоменост относно нея.

Какво предстои?

Директивата влиза в сила 20 дни след публикуването ѝ в Официалния вестник на Европейския съюз. Държавите-членки ще имат две години, за да въведат нужните промени във вътрешното си законодателство.