ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Еди Рама се подиграва на Тръмп: Защо не ни поздрави за края на войната с Азербайджан
В "съучастник" на Рама се превърна Еманюел Макрон, когато албанският премиер поиска обяснение от френския си колега, защото не е "поздравил“ него и Илхам Алиев.
"Трябва да ни се извиниш, защото не ни поздрави за мирното споразумение, което Тръмп обяви между Албания и Азербайджан“, заявява Рама на Макрон в коларите на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.
Еманюел Макрон се смее и се извинява, а Еди Рама му отвръща "няма проблем".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обърка Армения с Албания, докато беше на посещение във Великобритания. Докато говори за конфликта с Азербайджан Тръмп заяви: "Ние например осигурихме споразумение между Азербайджан и Албания".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 131
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Васил Димитров с емоционално послание: Отвлечен съм от израелскит...
12:13 / 02.10.2025
Българин е сред задържаните доброволци от флотилията на Грета Тун...
10:28 / 02.10.2025
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети зар...
10:13 / 02.10.2025
Bloomberg: Печалбите на руските магнати надхвърлят 20 милиарда до...
16:40 / 01.10.2025
Автобус изхвърча от магистрала "Тракия"
16:24 / 01.10.2025
Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо...
16:47 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета