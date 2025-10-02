© Албанският премиер Еди Рама не спря да се подиграва на Доналд Тръмп за гафа, който направи, когато обяви, че е сложил край на несъществуващата война между Албания и Азербайджан.



В "съучастник" на Рама се превърна Еманюел Макрон, когато албанският премиер поиска обяснение от френския си колега, защото не е "поздравил“ него и Илхам Алиев.



"Трябва да ни се извиниш, защото не ни поздрави за мирното споразумение, което Тръмп обяви между Албания и Азербайджан“, заявява Рама на Макрон в коларите на срещата на Европейската политическа общност в Копенхаген.



Еманюел Макрон се смее и се извинява, а Еди Рама му отвръща "няма проблем".



Президентът на САЩ Доналд Тръмп обърка Армения с Албания, докато беше на посещение във Великобритания. Докато говори за конфликта с Азербайджан Тръмп заяви: "Ние например осигурихме споразумение между Азербайджан и Албания".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.