The Independent.
Активисти обаче твърдят, че реалният брой е значително по-висок - със стотици хиляди над официалните оценки. В края на септември парламентарната комисия за околната среда изслуша становищата, според които настоящата програма за стерилизация е твърде ограничена, за да овладее нарастващия брой на животните.
"Програмата е добра, но трябва да бъде разширена", заяви комисарят на парламентарната комисия Антония Теодосиу. Тя посочи, че с наличен бюджет от едва 100 000 евро годишно се извършват само около 2000 стерилизации- крайно недостатъчно за нуждите на страната. Макар да липсват официални сравнения с други държави, Теодосиу подчерта, че Кипър е изградил репутация на страна с необичайно високата котешка популация спрямо броя на хората.
По повод Световния ден на животните - 4-ти октомври - министърът на околната среда Мария Панайоту обяви, че държавното финансиране за стерилизационната програма ще бъде увеличено до 300 000 евро. Решението бе посрещнато положително и определено като важна стъпка напред. Въпреки това председателят на парламентарната комисия за околната среда Хараламбос Теопемпту предупреди, че не бива да се разчита само на пари.
"Нуждаем се от ясен план. Не можем просто да продължим със стерилизациите без да имаме ясна стратегия", подчерта той. Тъй като туризмът е основен двигател на икономиката, котките са се превърнали в неофициална туристическа атракция. Добре хранените животни често се виждат около ресторантите, където получават остатъци от храна от туристите и местните жители.
Димитрис Епаминонд, председател на Ветеринарната асоциация, обясни, че увеличението на популацията е с неконтролираното размножаване, особено в градските зони с висока гъстота на животни. Според него по-голям процент от новородените котенца оцеляват благодарение на грижите на гражданите и доброволците.
В момента правителствената програма разпределя бюджета си между общините, които от своя страна възлагат стерилизациите на частните ветеринари. Те работят съвместно с организациите за защита на животните, които залавят и водят котките за кастрация. Въпреки това, властите признават, че капацитетът на програмата е далеч под необходимия.
Държавната ветеринарна служба отбелязва, че възможностите ѝ са "по-малки от реалните нужди". В тази връзка е поискано от местните власти да изготвят доклади за районите с най-висока концентрация на безстопанствени котки. Ветеринарната асоциация е предложила план за обособяването на т.нар. "котешки зони" - места с висока популация, откъдето животните да бъдат залавяни и транспортирани за стерилизация при определени ветеринарни лекари.
Инициативата включва и създаването на мобилно приложение, с което гражданите да могат да докладват за районите с много котки. Според Епаминонд държавата може да намали тежестта върху бюджета, ако бъде създаден фонд за дарения, в който да участват както граждани, така и фирми.
"Увеличаването на бюджета е силен сигнал, който може да насърчи и корпоративните дарения", отбелязва той.
Цената за стерилизация на бездомна женска котка в Кипър е около 55 евро, докато за домашна котка, доведена от собственик, сумата достига до 120 евро заради необходимите специализирани грижи
