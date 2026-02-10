Европейската комисия представи план за действие срещу кибертормоза.Планът за действие на ЕК има за цел да защити психичното здраве на децата и тийнейджърите онлайн в ЕС. Планът за действе се основава на: въвеждане на общоевропейско приложение, в което жертвите на онлайн тормоз могат лесно да получат помощ, координиране на националните подходи за справяне с вредното поведение онлайн и предотвратяване на кибертормоза чрез насърчаване на по-добри и по-безопасни цифрови практики. Това съобщават от ЕК, цитирани отЖертвите на кибертормоз трябва да имат ясен и лесен начин да съобщават за тормоз и да получават помощ. Ето защо съществен елемент от плана за действие е пускането на лесно за използване и достъпно приложение за докладване на кибертормоз на национална телефонна линия за помощ. По-важното е, че приложението ще бъде начин децата и тийнейджърите да получат подкрепа и те ще могат безопасно да съхраняват и изпращат доказателства. Комисията ще разработи подробен план на приложението, който след това държавите членки могат да използват за адаптиране, превод и свързване със съответните национални служби.Всеки млад човек в целия ЕС следва да бъде еднакво защитен от кибертормоз. Държавите членки следва да разработят всеобхватни национални планове и да използват общо разбиране за кибертормоза, за да събират и сравняват данни. Това е важна стъпка към по-обединен фронт срещу кибертормоза.В ход са инициативи за защита и овластяване на малолетните и непълнолетните лица онлайн. За да се повиши тяхната ефективност в борбата с кибертормоза, Комисията ще набележи възможности, при които те могат да бъдат прецизирани.– преразглеждане на насоките на Законодателния акт за цифровите услуги относно защитата на малолетните и непълнолетните лица, за да се засилят мерките, които онлайн платформите трябва да предприемат, за да предотвратят излагането на малолетни и непълнолетни лица на вредно съдържание и лесно да докладват за него;– приемане на насоки на Законодателния акт за цифровите услуги относно доверените податели на сигнали, за да се изясни тяхната роля в борбата с незаконното съдържание, включително незаконното съдържание, свързано с кибертормоз;– Да разгледат кибертормоза на платформите за споделяне на видеоклипове в текущата оценка и прегледа на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ);– подкрепа за ефективното прилагане на разпоредбите на Законодателния акт за изкуствения интелект (ИИ) относно забранените практики в областта на ИИ, включително когато те се използват за кибертормоз;– Улесняване на ефективното изпълнение на задълженията за прозрачност съгласно Законодателния акт за ИИ, включително чрез кодекс за добри практики относно маркирането и етикетирането на генерирано от ИИ съдържание, с което може да се злоупотребява за кибертормоз.Планът за действие насърчава здравословни, отговорни и уважителни цифрови практики от ранна възраст. Предотвратяването на кибертормоза ще бъде в центъра на предстоящия преглед на насоките на Комисията за преподавателите относно насърчаването на цифровата грамотност като част от по-широката цел за укрепване на цифровите умения и подобряване на използването на цифровите технологии в рамките на Съюза на уменията.Успоредно с това Комисията ще разшири ресурсите за кибертормоз и обучението за училищата чрез центровете за по-безопасен интернет и платформата "По-добър интернет за децата“.Комисията ще продължи да насърчава правата и благосъстоянието на децата онлайн и офлайн чрез Деня за по-безопасен интернет.Започнал през 2004 г. в ЕС, Денят за по-безопасен интернет вече се чества в около 160 държави и територии по света, като се застъпва за по-безопасен и по-добър онлайн свят за всички. Европейската комисия остава ангажирана с укрепването на правата и благосъстоянието на децата както онлайн, така и офлайн, в цяла Европа и в световен мащаб.Комисията ще изпълни плана за действие относно кибертормоза заедно с държавите членки, промишлеността, гражданското общество, международните организации и самите деца.Успоредно с това Комисията работи по предстоящи инициативи, като например пилотното въвеждане на решение на ЕС за проверка на възрастта за запазване на неприкосновеността на личния живот, предстоящия законодателен акт за справедливост в областта на цифровите технологии, експертна група, която да предостави информация за работата на Комисията в областта на защитата на децата онлайн, и проучване на въздействието на социалните въпроси върху психичното здраве.Изчислено е, че около едно на всеки шест деца на възраст между 11 и 15 години съобщава, че е било жертва на кибертормоз, а около едно на всеки осем признава, че е било жертва на кибертормоз.Според проучване на Евробарометър, публикувано миналата година,за защита на децата онлайн по отношение на отрицателното въздействие на социалните медии върху психичното им здраве (93 %), кибертормоза и онлайн тормоза (92 %) и осигуряването на механизми за ограничаване на неподходящото за възрастта им съдържание (92 %).Планът за действие относно кибертормоза беше разработен въз основа на целева консултацияи по-широка обществена консултация.Планът за действие се основава на инструментите и правилата, които вече са въведени и които спомагат за борбата с кибертормоза.от онлайн платформите да гарантират високо равнище на неприкосновеност на личния живот, безопасност и сигурност за малолетните и непълнолетните лица онлайн. В насоките за защита на малолетните и непълнолетните лица се препоръчват мерки за платформите, като например да се гарантира, че децата могат да блокират и/или заглушават всеки потребител и че те не могат да бъдат добавяни към групи без тяхното съгласие онлайн.изисква от платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки, за да се избегне достъпът на непълнолетни лица до вредно съдържание, което включва съдържание, свързано с кибертормоз., и установява правила относно етикетирането на дълбинни фалшификати, за да се предотврати измамата.Планът за действие ще повиши видимостта и обхвата на наличните ресурси чрез мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които предоставят инструменти за, както и чрез многоезичната платформа "По-добър интернет за децата“. През 2025 г. около 48 милиона европейски граждани са използвали ресурсите на центровете за по-безопасен интернет.