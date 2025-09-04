ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Експерти: Няма смисъл от срещата на Путин и Зеленски
"Думите на Путин към Зеленски са да "заповяда в Москва", но от тази среща няма смисъл", смята Стефанов.
Военният експерт е на същото мнение. "Тонът е нов - ироничен с повече самочувствие, което е пораснало след червения килим на Тръмп и честите потупвания по ръката и гърба.
Това за нас е неприятно и отвратително. Преди това говорехме за наглост, сега става въпрос за безочие. Разбира се, че няма смисъл. Ако отиде Зеленски сам ли да си носи въженцето, с което да го обесят, или те ще му предоставят?", пошегува се Данов.
"Нищо ново няма. Това си е имперската наглост на Русия. За 25 години Путин успя да насади своята идеология, въпреки че твърди, че такава няма. Това са патриотизмът, най-висшата цел да умреш за родината, особеният руски ген, прекрояването на руската история по такъв начин, че да бъде удобно за управляващите", обясни пред NOVA Стефанов.
По думите му възможната формула за разрешаване на конфликта в Украйна, ако дипломатическите усилия продължат, е среща на тримата - Тръмп, Путин и Зеленски. Но не в Москва.
"Няма никаква промяна в руската политика, която е общоизвестна от 2014 година", допълни журналистът.
"Президентът Тръмп е зает с по-важни за него неща като наркотрафика от Южна Америка, по-специално действията срещу Венецуела в момента. Това не е водеща новина за света, но за САЩ е такава. Тръмп се пусна по много неща, дори оправданията на неговите поддръжници са, че той е толкова концентриран върху други конфликти, че не му остава време за Украйна", допълни Стефанов.
Според него репутационните щети върху САЩ са огромни. "Поради тази причина и Китай се обяви за центърна сила", коментира той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 349
|предишна страница [ 1/59 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Youtube и Google се сринаха
10:27 / 04.09.2025
Ужас в Лисабон
09:18 / 04.09.2025
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:54 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:27 / 03.09.2025
Цените на горивата в Турция скачат тази нощ
16:13 / 03.09.2025
Огромна инфлация в наша съседна страна
11:49 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми: "Имаме съмнения, че не е шега"
21:07 / 02.09.2025
За часове разкриха нагла кражба в Поморие
13:07 / 02.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти
18:57 / 02.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Почина легенда на Холивуд
09:06 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета