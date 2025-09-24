ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експлозия до кралския дворец в Осло
Няма към този момент информация за пострадали.
Експлозията е станала близо до университетския кампус и на около 500 метра от кралския дворец и израелското посолство.
"Задържали сме един заподозрян, но интензивно търсим повече информация, както и други хора", каза полицейският служител Брайън Скотнес.
Според TV2 и всекидневникът Aftenposten, задържаният е 13-годишен.
