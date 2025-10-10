Няколко души са загинали, а други са в неизвестност след експлозия във военен завод за боеприпаси в Тенеси, САЩ, предаваСпоред шерифската служба на окръг Хикман, вторични експлозии са принудили спасителите да се оттеглят от горящия обект на Accurate Energetic Systems.Шерифът на окръг Хъмфрис Крис Дейвис съобщи на пресконференция: "В момента има няколко души, които са в неизвестност'.Опитваме се да бъдем внимателни към семействата и ситуацията. Можем да потвърдим, че няколко човека са загинали.“Причината за експлозията все още не е известна.Спасителните екипи първоначално не са могли да влязат в завода в Тенеси поради продължаващите експлозии, заяви Дейвид Стюарт, началник на пожарната служба в окръг Хикман.