Екстрасенсът Селина Авалон, известна в социалните мрежи като "новата Баба Ванга“, отправи тревожни прогнози за предстоящи глобални събития, включително ескалация на конфликта в Иран и настъпване на т.нар. "голямо пробуждане“ още през април.Според нея светът навлиза в период на сериозни трансформации, които могат да доведат до мащабен военен сблъсък, наподобяващ Трета световна война. Авалон твърди, че събитията в Близкия изток ще се задълбочат и ще доведат до промяна в глобалния баланс на силите.Ясновидката придоби популярност с твърдения, че е предсказала падането на Лиз Тръс през 2022 г., както и смъртта на Папа Франциск. Тя заявява, че е развила способностите си още на 11-годишна възраст и че използва комбинация от интуиция, астрология и древни знания.По думите ѝ, военната кампания срещу Иран, в която участват САЩ и Израел, ще доведе до серия от драматични събития. Авалон описва бъдещите лидери на страната като временни и нестабилни фигури, като според нея ще се появи нов, по-млад лидер с агресивен стил, когото тя сравнява с Наполеон Бонапарт. Този лидер, твърди тя, ще засили конфронтацията със САЩ, което може да доведе до още по-мащабен конфликт.В прогнозите си тя включва и ролята на Доналд Тръмп, който според нея ще се превърне във военен лидер в този период. По думите ѝ, той може да бъде изправен пред нов опит за покушение, а впоследствие да се оттегли по здравословни причини, като властта премине към Джей Ди Ванс.Един от ключовите моменти в нейните прогнози е 26 април, когато според нея ще настъпи т.нар. "разделяне на времевата линия“. Тя свързва това събитие с древноегипетски вярвания и астрономическо подравняване, свързано със Сфинксът в Гиза.Според Авалон това ще бъде момент, в който хората ще бъдат изправени пред избор – "да се събудят“ и да поемат по положителен път, или да останат в негативна реалност. Тя описва периода като време на масови промени, включително бърза смяна на световни лидери и засилени конфликти, пишат от "Телеграф".