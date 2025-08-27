Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

© Много се говори, че пазарът на електрически автомобили не може да "тръгне“ с нужното темпо, защото няма достатъчно субсидии, инфраструктура и т.н. Според основателя и изпълнителен директор на Rivian Ар Джей Скариндж, причината е съвсем друга: няма достатъчно добри EV предложения.



В интервю с InsideEVs, цитирани от carmarket.bg, Скариндж отбелязва, че според него на пазара липсват атрактивни електрически коли. "Ако искате да купите EV за под 50 000 долара в САЩ днес, бих казал, че има по-малко от пет варианта. Докато нямаме много по-голямо разнообразие, няма как пазарът да започне да расте“, смята Скариндж.



Попитан за примери кои са тези модели, той споменава Tesla Model Y и Model 3, защото държат около половината от целия EV пазар в САЩ. Не дава други примери. Rivian все още няма евтин модел.



"Не във всеки случай, но в много от тях, бих казал, че продуктът не е добър. Просто не е желан. Можем да обвиним хората, че не купуват EV, но според мен ситуацията не е такава. Реалността е, че не искат да купуват маргинални, що-годе добри, електрически коли“, убеден е Скариндж.



Трябва да се увеличи и разнообразието от електрически модели. Има хора, които искат хечбек, други миниван, трети – "истински SUV“. Производителите трябва да са гъвкави с предложенията и да се адаптират бързо, допълва Скариндж.



И не е оптимист. Той не очаква нещата да се променят в близко бъдеще. Според него промяната в политиките на регулаторите ще мотивира повечето производители да отложат EV инвестициите си и съответно така нужното разнообразие от модели ще се забави. Но пък това може да е добре за изцяло EV компании като Tesla и Rivian, ако успеят да се възползват, казва Скариндж.