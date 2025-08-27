Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
Автор: ИА Фокус 09:54Коментари (0)114
©
Много се говори, че пазарът на електрически автомобили не може да "тръгне“ с нужното темпо, защото няма достатъчно субсидии, инфраструктура и т.н. Според основателя и изпълнителен директор на Rivian Ар Джей Скариндж, причината е съвсем друга: няма достатъчно добри EV предложения.

В интервю с InsideEVs, цитирани от carmarket.bg, Скариндж отбелязва, че според него на пазара липсват атрактивни електрически коли. "Ако искате да купите EV за под 50 000 долара в САЩ днес, бих казал, че има по-малко от пет варианта. Докато нямаме много по-голямо разнообразие, няма как пазарът да започне да расте“, смята Скариндж.

Попитан за примери кои са тези модели, той споменава Tesla Model Y и Model 3, защото държат около половината от целия EV пазар в САЩ. Не дава други примери. Rivian все още няма евтин модел.

"Не във всеки случай, но в много от тях, бих казал, че продуктът не е добър. Просто не е желан. Можем да обвиним хората, че не купуват EV, но според мен ситуацията не е такава. Реалността е, че не искат да купуват маргинални, що-годе добри, електрически коли“, убеден е Скариндж.

Трябва да се увеличи и разнообразието от електрически модели. Има хора, които искат хечбек, други миниван, трети – "истински SUV“. Производителите трябва да са гъвкави с предложенията и да се адаптират бързо, допълва Скариндж.

И не е оптимист. Той не очаква нещата да се променят в близко бъдеще. Според него промяната в политиките на регулаторите ще мотивира повечето производители да отложат EV инвестициите си и съответно така нужното разнообразие от модели ще се забави. Но пък това може да е добре за изцяло EV компании като Tesla и Rivian, ако успеят да се възползват, казва Скариндж.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърцит...
14:02 / 26.08.2025
Урсула фон дер Лайен може да подаде оставка преждевременно
14:00 / 26.08.2025
Среброто поскъпна осезаемо
13:43 / 26.08.2025
Министър фучи по магистрала с 224 км/ч
12:49 / 26.08.2025
Мъск заведе дело срещу OpenAI и Apple
10:30 / 26.08.2025
Какво се случва с Доналд Тръмп?
10:30 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Актуални теми
Мигрантски натиск към България
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: