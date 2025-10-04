ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Елена Йончева: Има три сценария за край на войната в Украйна
"Важен елемент е планът за възстановяването на Газа. Това, което се случва в Газа, това, което се случи на 7 октомври, е голяма трагедия за всяко едно семейство. ЕС можеше да има много по-активна позиция. Редица държави признават Палестина, но това трябваше да стане по-рано, за да може този процес на диалог да бъде реализиран".
По думите ѝ още е рано да се говори за две държави, но е добър сигнал, че темата вече се обсъжда. Според нея преходната администрация в Газа трябва да е максимално неутрална, под егидата или на ЕС или ООН, за да удовлетвори всички страни.
Израелската армия е задържала втората флотилия с хуманитарна помощ за Газа, състояща се от 47 кораба с около 500 души от 40 държави. Според Йончева това е политическо послание, а не толкова изпращане на помощ, защото пътуващите са наясно, че Израел е наложил блокада
"Има задържани журналисти и един френски евродепутат - Рима Хасан, чиито родители са палестинци. Политическото послание, ако не предизвика ескалация, ако не наруши тези фини дипломатически връзки, които се поддържат и от Катар, и от Египет, може би няма толкова да попречи. Но има много критични гласове по отношение на флотилията точно в този момент, когато Тръмп предлага реалистичен вариант за незабавен край на войната".
Елена Йончева обясни, че през последната година е опитала да отиде в Газа, разговаряла е с израелски, палестински представители, египетски дипломати, но всички са отказали поради съображения за сигурност.
По думите ѝ българските власти правят всичко възможно, за да се върне българинът, задържан с флотилията.
"Те са в контакт, българският консул е един от първите, които е разговарял с мъжа, той е в добро здраве и вярвам, че съвсем скоро ще бъде върнат в България".
Според Елена Йончева има три сценария за край на войната в Украйна - първият е налагане на повече санкции на Русия и изпращане на повече оръжия за Украйна, което обаче удря европейските граждани и индустрията. Вторият вариант е влизане във война, който Европа не може да си позволи, а третият - събиране на воюващите лидери под егидата на ЕС:
"Това е мощна организация, имаме тази сила и капацитет, за подготвяне на мирен план, което означава отстъпки и компромиси. Силата на един политик е да прави, компромиси, които да решават проблеми. ЕС е мирен проект".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4530
|предишна страница [ 1/755 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:54 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:32 / 03.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:39 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:39 / 03.10.2025
В Сърбия е обявено извънредно положение: Валежите от дъжд и сняг ...
15:31 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета