Енергиен обрат: Възобновяемите източници с водеща роля в световното електропроизводство
Автор: Росица Чинова 16:46
© Sky News
Слънчевите и вятърните електроцентрали в света са произвели повече електроенергия от въглищните централи за първи път в историята през тази година - събитие, което бележи важен повратен момент за глобалната енергийна система, предава The Guardian, позовавайки се на нов доклад на климатичната аналитична организация Ember.

Анализът показва, че през първите шест месеца на 2025 г. производството на възобновяемата енергия е надминало растящото световно търсене на електричество. Това е довело до лек спад в използването на въглища и природен газ.

В световен мащаб производството на соларната енергия се е увеличило с близо една трета спрямо същия период на 2024 г., задоволявайки 83% от нарастването на търсенето на електроенергия. Вятърната енергия е отчела ръст от малко над 7%, което в съвкупност е позволило на възобновяемите източници за първи път да изместят изкопаемите горива като основен източник на енергия.

"Слънчевата и вятърната енергия вече се развиват с такава скорост, че успяват да задоволят растящото глобално потребление. Това е началото на нова ера, в която чистата енергия се движи в крак с нарастващите нужди", заявява Малгожата Вятрос-Мотика, старши анализатор за енергетика в Ember и водещ автор на доклада.

Най-голям принос за ръста на възобновяемата енергия имат Китай и Индия, за разлика от САЩ и Европа, където все още се разчита в значителна степен на изкопаемите горива. Според отделен доклад на Международната агенция за енергетика (МАЕ), възобновяемите източници на енергия могат да се удвоят до края на десетилетието, като 80% от новия капацитет ще идва от соларната енергия.

Китай се утвърждава като най-големия пазар за възобновяема енергия в света, а Индия се очаква да излезе на второ място до края на десетилетието. Според МАЕ, значителен потенциал за ръста има и в страните като Саудитска Арабия, Пакистан и няколко държави в Югоизточна Азия.

Само през първата половина на 2025 г. Китай е добавил повече капацитет за възобновяемата енергия, отколкото всички останали страни взети заедно, което е довело до 2% спад в използването на въглища и газ спрямо същия период на миналата година.

Индия е увеличила производството си от възобновяемите източници повече от три пъти спрямо ръста на търсенето на тока, което е довело до спад в потреблението на въглища с 3,1% и на газ с цели 34%.

За разлика от това, в САЩ търсенето на електроенергия е надхвърлило темповете на растежа на възобновяемите източници, което е довело до 17% увеличение на производството на въглища в първата половина на годината.

В ЕС, въпреки слабия ръст на търсенето, спадът на производството от вятърните и водните източници (поради метеорологичните фактори) е довел до увеличението на използването на газ с 14% и въглища с 1,1%, въпреки солидния ръст на соларната енергия.



