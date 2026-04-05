Европейската комисия предлага спешни мерки за пестене на горива, включително разширено дистанционно работене и транспортни ограничения, в отговор на енергийната криза, породена от напрежението в Персийския залив. Еврокомисарят Дан Йоргенсен определя ситуацията като сериозна, като в дългосрочен план се настоява за ускорено преминаване към възобновяеми източнициДокато Брюксел настоява за енергийна независимост чрез възобновяеми източници, България изостава с едва 2% дистанционна заетост, въпреки плахите стъпки към хибриден модел и планове за помощи за уязвими потребители, информира Plovdiv24.bg.

Еврокомисарят подчерта необходимостта от спешни мерки за пестене на горива, особено дизел и авиационно гориво. Сред препоръките са по-ниски скорости по магистралите, по-широко използване на обществения транспорт, ограничения за личните автомобили и насърчаване на споделеното пътуване.

В краткосрочен план дистанционната работа се разглежда като ефективен инструмент за намаляване на мобилността и разхода на енергия. В дългосрочен план Брюксел настоява за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на зависимостта от вносни горива, пишат от "Телеграф".

В България обаче потенциалът на работата от разстояние остава слабо използван.