Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ердоган: "Хамас" показва готовност за мир
Автор: Екип Burgas24.bg 17:50Коментари (0)103
© Ройтерс
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза днес, че с положителната си реакция на мирното споразумение за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп палестинското ислямистко движение "Хамас“ е демонстрирало готовност за мир, предаде Анадолската агенция, цитирана от бТВ.

 

"Хамас показа готовността си за мир, както е правил много пъти преди. По този начин се отвори възможност за траен мир в нашия регион“, каза Ердоган на церемония в  Истанбул.

Той посочи, че е изключително важно израелските атаки в Газа да спрат. 

"Работим усилено, за да спрем геноцида, който продължава в Газа от две години. Мобилизирахме всичките си ресурси във всяка област - от хуманитарна помощ до дипломатически контакти. Нашата цел е да донесем мир, спокойствие и сигурност на нашите братя и сестри в Газа възможно най-скоро,“ каза още Ердоган.

Хамас прие частта за освобождаване на заложниците от плана на Тръмп за Газа и потвърди готовността си незабавно да започне преговори чрез посредници, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението.



Още по темата: общо новини по темата: 373
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/63 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:49 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:54 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:32 / 03.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:39 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:39 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Процедурата за избор на нов главен прокурор
Конфликт Израел-Газа
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: