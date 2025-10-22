ЗАРЕЖДАНЕ...
Ето как се борят срещу детската агресия в Англия
След убийството на Харви, родителите му Каролайн и Марк Уилгус казаха пред Sky News, че искат да видят арки с ножове във "всички средни училища и колежи“.
Арката по същество представява металотърсач, през който се преминава.
Училището, в което се обучават 2000 ученици, е само на няколко мили от мястото, където е бил убит Харви.
След като семейство Уилгуз се свърза с тях, те решиха да инсталират арка от ножове.
Тя е описана от училищните ръководители като "успокояващ инструмент“ и "истински успех“.
"Наистина имаме късмет, че нямаме проблем с престъпления с нож, но сме начело с инициативите за защита“, казва г-жа Крук.
"В началото не мислех, че ни е нужен такъв“, казва 14-годишната Изи. "Но предполагам, че в училището на Харви също не биха си помислили така, а после наистина се случи.“
15-годишният Джо казва, че в началото е намерил арката с ножове за "плашеща“.
"Но след като го използвам няколко пъти“, казва той, "е все едно да минеш през врата“.
"И това е този допълнителен слой, в който се чувстваш сигурен в училище.“
След смъртта на Харви, тогавашният министър на вътрешните работи Ивет Купър заяви, че ще подкрепи училищата в използването на арки за ножове.
Но все още няма официална правителствена политика в Ангрия или национални насоки за тяхното използване.
