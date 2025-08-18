ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето какви пенсии дават в Румъния, плащат дори на тези със стаж едни ден
Най-малката пенсия е 1 лея и се получава от лице, което е работило само един ден, съобщава Agerpres. " На ниво окръг Тимиш, към края на юли 2025 г. имаме 299 регистрирани получатели на пенсия за трудов стаж. През същия период на 2024 г. имахме 305 получатели на пенсия за трудов стаж.
Най-високият размер на пенсия за трудов стаж е 46 267 леи и е част от професионалната категория "Авиатор“. Най-ниската пенсия, изчислена въз основа на осигурителните вноски, е 1 лея. Тази сума се получава след заплащане на един ден труд, въз основа на осигурителен договор. До 2018 г. дори един ден трудов стаж беше достатъчен за получаване на пенсия за инвалидност “, каза в четвъртък изпълнителният директор на Пенсионния дом на окръг Тимиш (CJP), Кристиан-Арон Мирча.
Най-високият размер на пенсия, получена на осигурителна основа, е 33 905 леи и се получава от получател, който е работил в частния сектор. На ниво окръг Тимиш са регистрирани 153 925 получатели на обществени пенсии, което е леко намаление в сравнение със същия период на предходната година, когато са били регистрирани 155 366 пенсионери. Най-ниският размер на пенсия за трудов стаж е 2 967 леи и принадлежи към професионалната категория на магистратите. Кристиан-Арон Мирча заяви още, че броят на ранните пенсионирания не се е увеличил в резултат на мерките за строги икономии, обявени от правителството на Болоня, но е възможно от септември броят на тези искания да е по-голям.
