Ето кой печели Нобеловата награда за литература за 2025 г.
Автор: Росица Чинова 14:21Коментари (0)95
© The Irish Times
Унгарският писател Ласло Краснахоркаи е носителят на Нобеловата награда за литература за 2025 година, обяви Шведската академия, предава The Irish Times.

Престижната награда, смятана за върховно отличие в света на литературата, е на стойност 11 милиона шведски крони. Носителят се избира от Шведската академия - институция, съставена от 18 изявени шведски писатели, езиковеди, литературни учени и историци. 

Процесът на избирането включва съставяне на дълъг списък от 15-20 автори, след което се оформя кратък списък от петима финалисти. Победителят се обявява през октомври, а официалната церемония по награждаването се провежда традиционно на 10 декември в Стокхолм, в чест на годишнината от смъртта на Алфред Нобел.








