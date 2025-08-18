ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Евакуираха "Таймс Скуеър"
Според органите на реда, устройство с цилиндрична форма е било открито около 10:30 ч. пред входната врата на участък в центъра на града. Полицията е отцепила 7-мо авеню между 42-ра и 43-та улица за пешеходци и превозни средства. Екипът за обезвреждане на бомби е бил извикан да разследва устройството и в крайна сметка е преценил, че обектът не представлява сериозна заплаха. Сградата на нюйоркската полиция е била евакуирана като предпазна мярка, съобщиха служители.
Полицията съобщи, че видео показва мъж, който е оставил "фалшивото“ устройство пред полицейското управление.
Мъжът е обявен за издирване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 429
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Володимир Зеленски пристигна в Белия дом
20:46 / 18.08.2025
Ето какви пенсии дават в Румъния, плащат дори на тези със стаж ед...
17:23 / 18.08.2025
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде мног...
15:51 / 18.08.2025
Одеса гори след руски удар, Украйна обвинява Русия в липса на жел...
12:58 / 18.08.2025
Нови строги правила за шофиране в Гърция, глобите са жестоки!
10:57 / 18.08.2025
Руска атака срещу Харков: Загинало дете, още жертви и десетки ран...
09:45 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета