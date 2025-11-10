Евродепутат: Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство!
©
Според него в момента този закон е нелогичен и не работи легитимиране на българската общност в Република Северна Македония.
"Ще ви помоля да го ретранслирате към всички депутати от българския парламент и към министъра на правосъдието", отправи апел Ковачев към журналистите.
Проектозаконът предвижда част от личните данни на хората, получили българско гражданство, да станат публични и да е видно, че те сами са се определили като етнически българи.
Още по темата
/
Трайчо Трайков: Сградата на НС се руши - влага пълзи по стените, ръждива вода се спуска по тях, мазилка пада! Рая Назарян да вземе нещата присърце!
31.10
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Елена Поптодорова: Срещата между Русия и САЩ ще се случи, само когато Тръмп види възможности за сключване на сделка
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Изненада за чужденците, които са нарушили правилата за движение в...
17:11 / 09.11.2025
Ново земетресение със сила 4,5 по Рихтер в Северозападна Турция
15:31 / 09.11.2025
Вучич отговори на критиките на Захарова за доставки на сръбски бо...
15:29 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.