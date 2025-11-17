TRT World.
27-членният блок се надпреварва да блокира защитата си от дронове, след като самолети на НАТО свалиха руски дронове над Полша през септември.
"Защо ни отне повече от две години и спусъкът на руската провокация с дронове срещу Полша, а също и срещу балтийските държави и Румъния, за да разберем, че не сме готови да откриваме руски дронове и да ги унищожаваме с рентабилни средства?“, каза Кубилюс в реч във Вилнюс.
"Руснаците се учат. А ние?“, коментира още той.
НАТО изпрати подкрепления на източния си фланг и разполага повече средства за защита срещу дронове след инцидента в Полша.
ЕС също съобщи, че иска да изгради система за противодействие на дронове, но подробностите все още не са ясни и всеки план вероятно ще отнеме години.
Кубилиус настоя, че докато европейските държави се опитват да наваксат, те трябва да се опитат да включат Украйна и нейната бойно изпитана армия от около 800 000 души като ключова част от по-широката си отбрана.
"Ако не го направим, ще допуснем историческа грешка, която ще ни направи по-слаби. И ще направи Украйна по-слаба“, посочи той.
Бързането да се подсилят отбранителните сили на ЕС идва в момент, когато европейските разузнавателни агенции предупреждават, че руският президент Владимир Путин може да се опита да атакува страна от НАТО в следващите години, ако войната в Украйна приключи.
