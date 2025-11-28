Европа е изправена пред вълна на птичи грип
Организацията обяви, че по-ранната поява на епидемии е тревожна, но не и застрашаващ.
"Не трябва да има тревога в общественото здравеопазване. Увеличаването на броя на случаите може да има различни обяснения. Това, което трябва да разгледаме, е самият вирус“, заявява ръководителят на научния отдел на WOAH Грегорио Торес.
