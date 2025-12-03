Днес Европейската комисия посочи Русия като високорискова държава със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ).На 8 юли 2025 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2025/1393. С този регламент Комисията се ангажира да приключи до края на 2025 г. преглед на трети държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно преустановено. Целта е да се оцени необходимостта от изменение на списъка на ЕС за борба с изпирането на пари въз основа на този преглед.Тъй като Русия попада в обхвата на настоящия делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и включи информация, събрана от публични източници, компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност. В тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите за определяне като високорискова трета държава.Поради това в съответствие с Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари (4ДБИП) Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в националните си уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. От субектите от ЕС, обхванати от рамката за борба с изпирането на пари, се изисква да прилагат засилена бдителност при сделки, включващи тези юрисдикции.Делегираният регламент ще влезе в сила след контрол и липса на възражения от страна на Европейския парламент и Съвета в срок от един месец. Това може да бъде удължено с още един месец. Комисията ще наблюдава напредъка на всички включени в списъка държави и ще продължи да следи съответните развития.