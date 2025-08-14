ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европа обявява край на чуждестранните енергоемки стоки
Идеята на този механизъм е щом европейските фирми плащат за своите въглеродни емисии при производство на стоки, и вносителите също да бъдат облагани, за да има честна конкуренция. Целта е чрез насърчаване на намаляването на емисиите от оператори в трети страни, глобалните въглеродни емисии да бъдат намалени.
Засегнати са вносители на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород от държави извън ЕС, които от 1 януари 2026 г. няма да могат да извършват дейността си, ако нямат статус на "Одобрен декларатор“. Фирмите вносители на посочените стоки от страни извън ЕС е необходимо да направят постъпки пред националния компетентен орган – Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), за придобиване на статус на "Одобрен декларатор“.
В предстоящите месеци МОСВ ще информира своевременно за всеки следващ етап от прилагането в България на Механизма за корекция на въглеродните емисии по границите. След като са придобили статус "Одобрен декларатор“, вносителите на цимент, желязо, стомана, алуминий, торове, електроенергия и водород ще трябва да посочват колко въглероден диоксид (СО2) е отделен при производството на внесената стока, както и да предоставят информация как е изчислено това количество. За всяко декларирано количество емисии те ще трябва да закупуват съответен брой сертификати. Цената им ще се определя от Европейската комисия и ще е свързана с цената на разрешителните за замърсяване, които плащат европейските фирми.
МКВЕГ обхваща всички дружества, които внасят стоки от трета държава на митническата територия на ЕС. От прилагането на МКВЕГ е изключен само вносът от държави, които участват в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) или са свързани с нея. В момента това са държавите Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и следните територии: Бьосинген, Хелголанд, Ливиньо, Сеута, Мелила.
Не е предвидено отлагане или гъвкавост при прилагането на този механизъм за България, както и облекчения или преходни механизми за българските вносители. По тази причина ИАОС планира поредица от срещи с браншови организации с цел членовете им да бъдат подпомогнати за ефективното внедряване на механизма в България. За преодоляване на предизвикателствата пред българските оператори е предвидено и участие на представители на агенцията в технически и експертни групи, организиране на дейности, насочени към персонала и др.
Ето какво следва да направят фирмите вносители:
Първо е необходимо регистриране в системата, което се извършва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ. ИАОС е националният компетентен орган за тази регистрация и всеки вносител на посочените стоки в обхвата на механизма е необходимо да предостави в ИАОС следната информация:
1. ЕОРИ номер – използва се от Агенция "Митници“ за идентификация на фирмите. Ако липсва такъв, всяка фирма трябва да си извади такъв през уебсайта на Агенция "Митници“ или с подаване на заявление;
2. Наименование на фирмата;
3. E-mail адрес, с който е регистрирана в EU Login – това е общоевропейски профил за достъп до платформите на МКВЕГ с един-единствен имейл адрес и парола.
Това е всичко необходимо, за да се направи регистрация, за която на този етап не се изисква представяне на документи.
Втората стъпка е кандидатстване за придобиване на статус "Одобрен декларатор“ по МКВЕГ. След като ИАОС е направила регистрацията в платформите на механизма, се кандидатства за получаване на статус на "Одобрен декларатор“ през следния линк: https://cbam.ec.europa.eu/authorised-declarant.
Подробна информация за стъпките, включително за необходимите документи, които се прилагат към заявлението за придобиване на статус "Одобрен декларатор“, е публикувана на сайта на ИАОС на адрес https://eea.government.bg/mehanizam-za-korekciya-na-vaglerodnite-emisii-na-granicite Въпроси по получаването на статус "Одобрен декларатор“ може да се изпращат на cbam@eea.government.bg
