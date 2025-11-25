Европейският парламент приема нови правила за опазване на детското здраве Това включва:– Забрана на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, кожните сенсибилизатори и PFAS ("вечни химикали“)– Цифрови паспорти за всички играчки с цел ускоряване на митническите проверки и улесняване на достъпа до предупреждения за безопасност– Играчки на стойност 6,5 милиарда евро са внесени в ЕС през 2023 г., 80% от които идват от Китай– Детските играчки са вторият най-често сигнализиран опасен потребителски продукт в системата на ЕС за бързо предупреждениеЦелта на новите правила е да се намали броят на опасните играчки, продавани в ЕС, както и да се защитят децата от рисковете, свързани с играчките.Въпреки че ЕС има едни от най-строгите правила в света за безопасността на играчките, опасни играчки продължават да попадат в ръцете на децата. Във вторник членовете на Европейския парламент потвърдиха споразумение с държавите членки за нови правила за безопасността на играчките, с които да се подобри защитата на здравето и развитието на децата. Актуализирането на съществуваща директива от 2009 г. е в отговор на нарастването на онлайн пазаруването (включително от държави извън ЕС) и използването на цифрови технологии, съобщават от ЕП, цитирани от "Фокус". Държавите членки и участниците от промишлеността ще разполагат с преходен период от 4 и половина години за прилагане на новите мерки.Съществуващата забрана за канцерогенни и мутагенни вещества и токсични за репродукцията вещества (CRM) се разширява, така че да обхване химикали, които са особено вредни за децата, като например нарушители на функциите на ендокринната система, вещества, които увреждат дихателната система, както и химикали, които са токсични за кожата и други органи. Новите правила също така забраняват преднамерената употреба на перфлуороалкилирани и полифлуороалкилирани съединения (PFAS) и най-опасните видове бисфеноли. Алергенните аромати ще бъдат забранени в играчките за деца под 3 години и в играчките, предназначени да бъдат поставяни в устата.Преди да пуснат дадена играчка на пазара, производителите ще трябва да извършат оценка на безопасността на всички потенциални опасности – химически, физически, механични и електрически. При оценката ще трябва също така да се изпитат запалимостта, хигиената и радиоактивността на играчките, както и да се вземат предвид специфичните уязвимости на децата. Например производителите следва, когато е целесъобразно, да гарантират, че цифровите играчки не представляват риск за психичното здраве на децата.Новите правила ще намалят броя на опасните играчки чрез по-добро прилагане и по-ефективни митнически проверки. Всички играчки трябва да имат ясно видим цифров продуктов паспорт, показващ съответствие с приложимите правила за безопасност. Паспортът ще подобри проследимостта на играчките, ще опрости надзора на пазара и митническите проверки и ще ги направи по-ефективни. Той също така ще предостави на потребителите лесен достъп до информация за безопасността и предупреждения, например чрез QR код.С регламента се изясняват и въвеждат по-строги изисквания за икономическите оператори (като производители, вносители, дистрибутори и доставчици на услуги). Например от производителите ще се изисква да обозначават предупрежденията на лесно разбираем език. А ако възникнат някакви рискове, свързани с играчките, те ще трябва да предприемат коригиращи мерки и незабавно да информират органите за надзор на пазара и потребителите.Отразявайки нарастващата им роля в продажбата и популяризирането на играчки, онлайн магазините ще бъдат задължени да проектират своите платформи по начин, който позволява на продавачите да поставят на играчките маркировката "СЕ“, предупрежденията за безопасност, както и цифровите продуктови паспорти. Играчките, които не отговарят на правилата за безопасност, ще се считат за "незаконно съдържание“ съгласно Акта за цифровите услуги.Докладчикът Марион Валсман (ЕНП, Германия) заяви:"С новия регламент за безопасността на играчките Европа изпраща ясен сигнал: безопасността не трябва да се оставя на случайността. Благодарение на ясните насоки, съвременните изисквания за безопасност и справедливите преходни разпоредби, компаниите могат да планират и да се развиват отговорно, а децата да играят безгрижно. Този регламент е победа за всички: потребителите, производителите и бъдещето на нашите деца.Новите правила ще влязат в сила на 20-ия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз.Правилата на ЕС за безопасността на играчките определят основните изисквания за безопасност, на които играчките трябва да отговарят, за да бъдат пуснати на пазара на ЕС, независимо дали са произведени в Съюза или другаде. Играчките трябва да носят маркировка "СЕ“, указваща съответствие със стандартите за безопасност на ЕС. Миналата година играчките бяха вторият най-често сигнализиран продукт в системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти (15%), на второ място след козметичните продукти (36%), като химическите съставки са основната причина за риска в почти половината от всички сигнали.