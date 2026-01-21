Сподели close
Мащабна полицейска акция, координирана от Европол, наречена "Фабрика“, доведе до разбиването на международна престъпна мрежа, действаща в целия Европейски съюз, но управлявана от Полша. Това беше обявено днес на уебсайта на Европол.

Координирани полицейски операции са проведени в Полша, Белгия, Германия и Нидерландия и са имали за цел да разбият мрежата за внос на големи количества химически прекурсори, използвани за производството на синтетични наркотици в лаборатории в близо 20 нелегални лаборатории  в различни европейски страни.

Конфискувани са повече от 9,3 тона наркотици и са арестувани над 100 заподозрени, съобщи полската прокуратура. 

Освен това, престъпната мрежа е участвала в дейности по пране на пари, за да подкрепя финансово незаконните си операции.