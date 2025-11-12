Евростат: България с рекорден ръст на заплатите, но пак е на дъното
©
За сравнение, през 2023 г. общият ръст в ЕС е бил 6,1%.
Страната ни отбелязва впечатляващ скок, нареждайки се на трето място в ЕС по темп на растеж на заплатите. Средното възнаграждение у нас е нараснало с 13,9% и достига 15 387 евро годишно.
По-бързо увеличение е отчетено само в Румъния (16,7%) и Полша (16,6%).
Въпреки сериозния ръст обаче, България остава твърдо на последно място в Европейския съюз по размер на средното годишно възнаграждение.
Все пак страната ни бавно стопява разликата. Българските заплати вече представляват 38,7% от средното за ЕС, което е подобрение спрямо предходната година, когато делът е бил 35,7%.
Непосредствено преди България в дъното на класацията се нареждат Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).
Кой е на върха?
Традиционно, най-високи заплати в ЕС и през 2024 г. са отчетени в Люксембург, където средното годишно възнаграждение достига 83 000 евро.
Следват Дания със 71 600 евро и Ирландия с 61 100 евро.
Още от категорията
/
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
09:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.